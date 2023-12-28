МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций

Министерство Внутренних Дел провело командно-штабные учения по всей территории Украины. учения по всей территории Украины. О том кто принимал в них участие, и каких результатов достигли во время их проведения сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

Учения в очередной раз подтвердили слаженность и взаимодействие работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в самых сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей. , - подчеркнул заместитель Министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев.

Детали

Целью этих учений была отработка взаимодействия между различными подразделениями правоохранителей и экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций.

Участие в учениях приняли работники подразделений ГСЧС, НПУ, ГПСУ, ГМСУ, НГУ, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры и Государственной службы по безопасности на транспорте, областных центров гидрометеорологии, а также других специализированных служб гражданской защиты.

Итоги учений подводили на Днепропетровщине.

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