МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций
Киев • УНН
Министерство внутренних дел Украины провело обучение с целью улучшения координации реагирования на чрезвычайные ситуации между различными ведомствами, что подтвердило их эффективность.
Министерство Внутренних Дел провело командно-штабные учения по всей территории Украины. учения по всей территории Украины. О том кто принимал в них участие, и каких результатов достигли во время их проведения сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.
Учения в очередной раз подтвердили слаженность и взаимодействие работников системы МВД, включая специфику работы каждого подразделения в самых сложных ситуациях для преодоления разного рода опасностей.
Детали
Целью этих учений была отработка взаимодействия между различными подразделениями правоохранителей и экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций.
Участие в учениях приняли работники подразделений ГСЧС, НПУ, ГПСУ, ГМСУ, НГУ, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры и Государственной службы по безопасности на транспорте, областных центров гидрометеорологии, а также других специализированных служб гражданской защиты.
Итоги учений подводили на Днепропетровщине.
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МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций
Министерство внутренних дел Украины провело обучение с целью улучшения координации реагирования на чрезвычайные ситуации между различными ведомствами, что подтвердило их эффективность.
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