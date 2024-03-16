Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  118526 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  136704 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  138422 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  137846 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113123 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127251 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120444 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128906 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141545 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128492 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Мужчина по имени Андре Гордон застрелил трех человек в Пенсильвании, в том числе мать своих детей, а затем захватил заложников в доме в Трентоне, штат Нью-Джерси, вероятно, вооруженный штурмовой винтовкой.

Криминал и ЧП •   •  7545 просмотра
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сейчас вопрос о введении войск других стран в Украину не обсуждается, но он может быть рассмотрен в случае эскалации агрессии со стороны России и коллективного решения стран-членов НАТО о введении войск.

Война •   •  11415 просмотра
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.

спорт •   •  9291 просмотра
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.

Война •   •  13916 просмотра
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.

Война •   •  12668 просмотра
россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.

Война •   •  15309 просмотра
США могут рассматривать помощь Украине и конфискацию российских активов одним пакетом - Малюська

Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне не протестуют против мобилизации из-за отсутствия работы и потому, что они являются "рабами", и что большинство россиян не имеют другого варианта работы, кроме как вступить в ряды вооруженных сил.

Война •   •  16940 просмотра
Потому что люди в рф - рабы: Буданов объяснил, почему в россии не протестуют против мобилизации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Война •   •  16018 просмотра
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что об обмене российского села Теткино на оккупированный Мелитополь говорить рано, поскольку российские добровольцы не собираются прекращать свои действия в ближайшее время.

Война •   •  17136 просмотра
"Я бы с радостью": Буданов прокомментировал предложение обменять российское Теткино на Мелитополь

Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине

В Сумской области Силы обороны остановили очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу Украины, при этом количество вражеских авианалетов значительно возросло - более 40 в сутки.

Война •   •  20780 просмотра
Силы обороны отбили прорыв российской ДРГ на Сумщине