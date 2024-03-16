Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

В американском штате Нью-Джерси 26-летний Андре Гордон захватил заложников после того, как застрелил трех человек в Пенсильвании. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN, передает УНН.

Детали

Подозреваемый в смертельной стрельбе Андре Гордон сейчас забаррикадировался в доме в 100-м квартале Филлипс-стрит в Трентоне, штат Нью-Джерси заявила прокурор Джен Шорн.

Андре Гордон, возможно, вооружен штурмовой винтовкой, но не исключено, что у него есть и другое оружие.

Дополнение

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли во время нападения мужчины в населенном пункте Фоллс-Тауншип. Инцидент произошел неподалеку от места, где должен был состояться парад в честь Дня святого Патрика.

Одной из жертв стреляла была мать двоих детей нападающего, также он знал двух других погибших.

В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус