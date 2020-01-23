Минздрав: в результате гриппа с начала сезона умерли 11 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине с начала эпидемического сезона зарегистрировали 11 летальных случаев вследствие гриппа, все умершие не были привиты. Об этом сообщила 23 января пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
За прошедшую неделю (от 13 до 19 января) ОРВИ в Украине заболели более 142 тыс. человек, из них более 60% составляют дети.
По данным специалистов, эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышен только в Тернопольские области.
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В министерстве отмечают, что лучшей профилактикой от гриппа является вакцинация. Всего с начала октября в Украине сделали прививки почти 232 тыс. человек за последнюю неделю — почти полторы тысячи человек.
15 января Минздрав сообщал о пяти людей, умерших от начала эпидсезона в результате осложнений от гриппа.