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Минздрав и Минкульт выпустили рекомендации по противодействию COVID-19 на языках нацменьшинств

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры и информационной политики разработали информационные материалы на 13-ти языках нацменьшинств Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, информирует УНН.

Минздрав и Минкульт выпустили рекомендации по противодействию COVID-19 на языках нацменьшинств

"В рамках информационной кампании по противодействию распространению коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения совместно с Министерством культуры и информационной политики и проектом Совета Европы в Украине разработали и выпустили информационные материалы на 13-ти языках национальных меньшинств для различных групп населения, проживающих на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации по превентивных мерах теперь доступны на белорусском, болгарском, гагаузском, греческом, немецком, цыганском, русском, словацком языках и иврите.

Также указывается, что ранее инфографика рекомендаций была переведена на польский, крымскотатарский, венгерский и румынский языки.

В Минздраве сообщили, что загрузить эти макеты и другие материалы для распространения можно по ссылке.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные.

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