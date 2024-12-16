москвичка отправила "мошенникам" с Днепра 27 кг денег – росСМИ
Киев • УНН
Мошенник из Днепра рассказал, как обманул московскую пенсионерку на 165 миллионов рублей. 19-летний работник колл-центра поделился, что получит 7% от суммы и уже купил квартиры и люксовые авто.
В москве пенсионерка отправила "мошенникам" с Днепра 27 кг денег. Об этом сообщает Baza, передает УНН.
С редакцией "Baza" связался человек, который назвал себя якобы ответственным за мошенничество на 146 миллионов рублей.
"Он сообщил ряд неопубликованных деталей преступления, по которым стало ясно, что, вероятнее всего, именно им и была провёрнута афера. По словам мошенника, пенсионерка всего отдала не 146, а 165 миллионов рублей. Деньги весили 27 килограммов (на фото одна из сумок, набитых наличными), женщина в разные дни передавала их курьеру, после чего наличные переправляли через криптообменник", - говориться в сообщении.
Baza пишет, что как утверждает парень, ему 19 лет. Последние три года он работает в колл-центре в Днепре. По эго словам, за это время он заработал полмиллиона долларов, купил две квартиры и три люксовых авто (BMW M3, Mersedes C43 AMG и Land Cruiser).
Как утверждает Baza, по как бы рассказу собеседника, у каждого мошенника свой процент, который они получают с общей суммы. С разводки пенсионерки, например, парень получит 7% (примерно $120 тысяч).
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