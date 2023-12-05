Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона

Мощный взрыв, по данным властей, разрушил по меньшей мере один дом в пригороде Вашингтона в США, на фоне выполнения полицией ордера на обыск, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Перед взрывом в Арлингтоне в штате Вирджиния полиция сообщила, что кто-то из дома стрелял, когда офицеры пытались войти.

"Когда полицейские пытались провести обыск в доме, подозреваемый произвел несколько выстрелов внутри дома. Позже в жилом доме произошел взрыв, и правоохранители продолжают выяснять обстоятельства взрыва", - заявила полиция округа Арлингтон в X, ранее известном как Twitter.

Ранее полиция заявила, что отреагировала на сообщение о том, что кто-то стрелял из ракетницы из дома в понедельник вечером.

На одном из обнародованных видео видно, как во время взрыва к жилому дому приближается машина спецназа.

Некоторые жители окрестностей рассказали в социальных сетях, что почувствовали, как их дома трясутся.

Офицеры, прибывшие на место, сообщили лишь о незначительных травмах. Однако неясно, был ли подозреваемый ранен или задержан.

Некоторые жители были эвакуированы полицией, а другим было приказано укрыться на месте.

Пожарные потушили возгорание.

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