Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона
Киев • УНН
Дом в Арлингтоне, штат Вирджиния, был разрушен взрывом
Мощный взрыв, по данным властей, разрушил по меньшей мере один дом в пригороде Вашингтона в США, на фоне выполнения полицией ордера на обыск, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Перед взрывом в Арлингтоне в штате Вирджиния полиция сообщила, что кто-то из дома стрелял, когда офицеры пытались войти.
"Когда полицейские пытались провести обыск в доме, подозреваемый произвел несколько выстрелов внутри дома. Позже в жилом доме произошел взрыв, и правоохранители продолжают выяснять обстоятельства взрыва", - заявила полиция округа Арлингтон в X, ранее известном как Twitter.
Ранее полиция заявила, что отреагировала на сообщение о том, что кто-то стрелял из ракетницы из дома в понедельник вечером.
На одном из обнародованных видео видно, как во время взрыва к жилому дому приближается машина спецназа.
Некоторые жители окрестностей рассказали в социальных сетях, что почувствовали, как их дома трясутся.
Офицеры, прибывшие на место, сообщили лишь о незначительных травмах. Однако неясно, был ли подозреваемый ранен или задержан.
Некоторые жители были эвакуированы полицией, а другим было приказано укрыться на месте.
Пожарные потушили возгорание.
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Мощный взрыв разрушил дом на фоне операции полиции в пригороде Вашингтона
Дом в Арлингтоне, штат Вирджиния, был разрушен взрывом.
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