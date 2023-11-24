Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября
Киев • УНН
Сильный снег, дождь и метели со II уровнем опасности ожидаются во многих областях Украины 26-27 ноября. Непогода может вызвать перебои в работе энергетических и коммунальных служб.
Днем 26 ноября и ночью 27 синоптики прогнозируют метель. В частности, в столичном регионе ожидаются сложные погодные условия II уровня опасности. На дорогах прогнозируют гололедицу, поэтому в Национальной полиции Украины предупредили о возможных проблемах на дорогах и в работе коммунальных и энергетических предприятий, передает УНН.
Сложные погодные условия приведут к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на некоторых дорогах и улицах. Позаботьтесь о собственной безопасности заранее.
Детали
Сильные мокрый снег и дождь, местами гололед ожидаются и в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях, сильные снегопады - в Черниговской, Черкасской, Одесской областях.
26 ноября
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пройдут значительные дожди;
В Кировоградской, Полтавской и Сумской областях - сильный мокрый снег и дождь. На дорогах гололед;
В Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях - сильный снег, метели;
порывы ветра 15-22 м/с, местами, кроме западных и восточных областей, 25 м/с,
в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с;
в западных областях местами небольшой снег;
Днем 27 ноября в Украине ослабление осадков.
Температура в воскресенье ночью и днем 0-5° мороза;
В восточных, юго-восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13°;
В Крыму до 16° тепла; в понедельник ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза,
В южной части и восточных областях ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла.
Ситуация в Киевской области и Киеве
На 26/27 ноября прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, в южных и восточных районах области до 50 см.
Усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября
Сильный снег, дождь и метели со II уровнем опасности ожидаются во многих областях Украины 26-27 ноября. Непогода может вызвать перебои в работе энергетических и коммунальных служб.
Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя
Предварительно нетрезвый водитель Ford сбил патрульного на столичном Харьковском шоссе и скрылся, но вскоре был задержан. Раненого полицейского госпитализировали.
В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"
Российская пенсионерка была оштрафована на 400 тыс. рублей за то, что в социальных сетях назвала Керченский мост "законной военной целью". российские власти её обвинили в "оправдании терроризма".
В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств
Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.
Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ
Более 4 тыс. российских военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за самовольное оставление части после отмобилизования, большинство из них получили условные сроки. Суды выносят решения со скоростью 100 решений в неделю.
Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.
Корея передала Украине четыре механизированные машины для разминирования
Корейское агентство передало Украине 4 механизированные машины для разминирования. Полученные сегодня авитовки направят для проведения разминирования в Днепропетровскую и Черниговскую области.
Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции
Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.
Спецназовцы СБУ обезвредили более двух сотен российских военных и уничтожили почти две сотни военных объектов
Как сообщается, спецподразделение СБУ "Альфа" ликвидировало более 200 российских военных и уничтожило 150 единиц вражеской военной техники, включая танки, БТРы и артиллерийские системы.
Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога
Сергей Копыстыр, обвиняемый в попытке подкупа вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, вышел на свободу после внесения 100 миллионов гривен залога.