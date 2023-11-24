Мороз, осадки и гололед: синоптики предупреждают про сложные погодные условия на 26-27 ноября

Днем 26 ноября и ночью 27 синоптики прогнозируют метель. В частности, в столичном регионе ожидаются сложные погодные условия II уровня опасности. На дорогах прогнозируют гололедицу, поэтому в Национальной полиции Украины предупредили о возможных проблемах на дорогах и в работе коммунальных и энергетических предприятий, передает УНН.

Сложные погодные условия приведут к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению и прекращению движения транспорта на некоторых дорогах и улицах. Позаботьтесь о собственной безопасности заранее. предупредили в полиции.

Детали

Сильные мокрый снег и дождь, местами гололед ожидаются и в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях, сильные снегопады - в Черниговской, Черкасской, Одесской областях.

26 ноября

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях пройдут значительные дожди;

В Кировоградской, Полтавской и Сумской областях - сильный мокрый снег и дождь. На дорогах гололед;

В Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях - сильный снег, метели;

порывы ветра 15-22 м/с, местами, кроме западных и восточных областей, 25 м/с,

в Одесской и Николаевской области 28-30 м/с;

в западных областях местами небольшой снег;

Днем 27 ноября в Украине ослабление осадков.

Температура в воскресенье ночью и днем 0-5° мороза;

В восточных, юго-восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 8-13°;

В Крыму до 16° тепла; в понедельник ночью 4-9° мороза, днем 2-7° мороза,

В южной части и восточных областях ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла.

Ситуация в Киевской области и Киеве

На 26/27 ноября прогнозируют сильные снегопады, прирост снежного покрова 20-30 см, в южных и восточных районах области до 50 см.

Усиление ветра до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.