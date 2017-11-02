Мониторинг АЗС: бензин "добавил" 9-11 копеек

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 27,70 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 29,90, а ДТ - в среднем 26,22 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,58 грн за литр, А-95 - 27,48 грн за литр, А-95 + - 28 74 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 25,54 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,40 грн за литр, А-95 - 25,89, А-95 + - 26,54 грн за литр и ДТ - 23,72 грн за литр.

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Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,12 грн за литр, на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,66 грн на литр; на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,27 грн на литр.

Напомним, на сжиженном газе украинские водители в прошлом году сэкономили более 1 млрд долл.