Молодежная сборная Украины сегодня сыграет против Англии отборочный матч ЧЕ-2019

В последних трех баталиях молодежный коллектив Англии имеет исключительно выигрышные результаты. Общий счет в этих матчах составляет 7:1.

После трех встреч в активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Сейчас команда Александра Головко занимает четвертое место в четвертой отборочной группе. Англия 10 очков и находится на верхней ступени группы под номером 4.

Примечательно, что в составе гостей присутствовали футболисты из таких клубов, как "Ливерпуль", "Эвертон", "Челси", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал". Единственным представителем на клубном уровне не из Англии является нападающий Джек Хэррисон, который защищает цвета американского "Нью-Йорка".

Отметим, что главным арбитром матча назначен 38-летнего рефери из Франции Франка Шнайдера

Добавим также, встреча состоится в Киеве на стадионе "Оболонь Арена". Начало поединка в 18:00.

Напомним, что за молодежную смогут сыграть такие футболисты, как Александр Зинченко, Виктор Коваленко и Артем Беседин , которого вернули из рядов национальной сборной. Александр Головко рассказал о важности игры с англичанами.