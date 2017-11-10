Молодіжна збірна України сьогодні зіграє проти Англії відбірковий матч ЧЄ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У поєдинку чергового туру кваліфікаційного циклу до чемпіонату Європи 2019 року серед футбольних молодіжних збірних до України завітає команда Англії U-21, повідомляє УНН.
В останніх трьох баталіях молодіжний колектив Англії має виключно виграшні результати. Загальний рахунок у цих матчах становить 7:1.
Після трьох зустрічей в активі "синьо-жовтих" одна перемога та дві нічиї. Наразі команда Олександра Головка займає четверту сходинку у четвертій кваліфікаційній групі. Англія має 10 очок і знаходиться на верхньому щаблі групи під номером 4.
Примітно, що у складі гостей присутні футболісти із таких клубів, як "Ліверпуль", "Евертон", "Челсі", "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Тотенхем", "Арсенал". Єдиним представником на клубному рівні не з Англії є нападник Джек Херрісон, який захищає кольори американського "Нью-Йорка".
Зазначимо, що головним арбітром матчу призначено 38-річного рефері з Франції Франка Шнайдера
Додамо також, зустріч відбудеться у Києві на стадіоні "Оболонь Арена". Початок поєдинку о 18:00.
Нагадаємо, що за молодіжну зможуть зіграти такі футболісти, як Олександр Зінченко, Віктор Коваленко та Артем Бесєдін, якого повернули з лав національної збірної. Олександр Головко розповів про важливість гри з англійцями.