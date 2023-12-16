Молдова запланировала военные учения вблизи Приднестровья на 17-22 декабря
Киев • УНН
Министерство обороны Молдовы объявило о проведении с 17 по 22 декабря военных учений на полигоне Бульбоака, вблизи Приднестровья, с участием 22-го миротворческого батальона.
Минобороны Молдовы проинформировало о планах проведения военных учений в период с 17 по 22 декабря на военном полигоне Бульбоака у границ Приднестровья, передает УНН.
Военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака. В связи с этим в указанный период по дорогам будет передвигаться военная техника
Отмечается, что учения будут проходить в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2023 год.
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Молдова запланировала военные учения вблизи Приднестровья на 17-22 декабря
Министерство обороны Молдовы объявило о проведении с 17 по 22 декабря военных учений на полигоне Бульбоака, вблизи Приднестровья, с участием 22-го миротворческого батальона.
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