Мокрый снег и дождь, местами гололед: Украину ждут три дня непогоды
Киев • УНН
В течение следующих трех дней в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица, с морозными ночами и дневной температурой до 7°C тепла. На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица.
В ближайшие три дня в Украине ожидают мокрый снег и дождь, местами - гололед. Ночи будут морозные, а вот днем температура может достичь 7° тепла, передает УНН со ссылкой на ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, днем на Прикарпатье и в Карпатах, в следующие двое суток в западных суток в западных, северных и местами в центральных областях осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.
Температура завтра в большинстве областей ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 2-7° тепла; 16-17 декабря ночью 3-8° мороза, в Карпатах и на северо-востоке страны во время прояснений 10-13° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла, добавили в Укргидрометцентре.
Мокрый снег и дождь, местами гололед: Украину ждут три дня непогоды
В течение следующих трех дней в Украине ожидается мокрый снег, дождь и гололедица, с морозными ночами и дневной температурой до 7°C тепла. На дорогах, кроме юга, ожидается гололедица.
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