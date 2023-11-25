Мобилизованные беременные: Центр стратегических коммуникаций опровергает фейки

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО собрал наиболее яркие вражеские выдумки за последние дни. Среди них, как пишет УНН, что на службу в ВСУ призывают беременных украинок.

Говорят, в ряды ВСУ мобилизуют сотни беременных украинок. Это - вражеская выдумка "Ложь: в разных частях служат сотни, а может и тысячи, беременных украинок, пока сыновья олигархов ведут роскошный образ жизни. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на иностранное издание Weekly Blitz. Правда: автор Drago Bosnic, чьим именем подписана статья, распространяет российские нарративы и возвеличивает Путина, отметили журналисты проекта "Без лжи". В своем материале о мобилизованных беременных "аналитик" ссылается на фейк Соловьева о беременной украинке, которую берут в плен, и фейк о принудительной мобилизации беременного медика в Одессе. Из этих фейков Drago Bosnic сделал невероятный вывод о сотнях и тысячах беременных в рядах ВСУ. То есть он ссылается на российских фейкаров, а те потом ссылаются на него, как на иностранного аналитика. Это - известный у россиян прием легитимизации информации через иностранные "СМИ", - объясняет ЦНС.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, беременные женщины признаются временно непригодными для службы и мобилизации не подлежат.