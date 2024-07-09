Украинские военные получают необходимые знания и навыки в рамках многонациональной операции Interflex, которая проводится на территории Великобритании, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В рамках многонациональной операции Interflex, которая проводится на территории Великобритании, украинские военные получают необходимые знания и навыки, которыми должны обладать все военнослужащие для успешного выполнения задач на поле боя.

Как сообщили в Генштабе, чтобы выполнять поставленные задачи, каждый военнослужащий должен не только пройти достойную подготовку, но и получить соответствующее материально-техническое обеспечение.

"Великобритания и страны-партнеры не только помогают военнослужащим получить эти навыки, но и перед началом учений обеспечивают каждого новобранца необходимой экипировкой для эффективной тренировки", - говорится в сообщении.