МКС может создать военный трибунал по преступлениям России в Украине - прокурор АРК

"Международный уголовный суд может даже специально создать военный трибунал для рассмотрения "Ситуации в Украине", сообщил Мамедов.

Прокурор считает, что важно показать Международному уголовному суду, что Украина как государство, у которой остается юрисдикция над оккупированной территорией, делает все возможное, чтобы прояснить истину и свершить правосудие.

На данном этапе не удастся привлечь к ответственности ряд должностных лиц РФ из-за того, что они наделены политическим или дипломатическим иммунитетом.

"Поэтому мы Международному уголовному суду говорим, что не можем эту категорию людей привлечь к уголовной ответственности, и вам необходимо начать официальное расследование этой ситуации", - сообщил прокурор Крыма.

"Мы ситуацию в Крыму квалифицируем как попытку полной аннексии страной-агрессором территории Автономной республики Крым и Севастополя. Что это значит? Это значит, что страна-агрессор ведет определенную политику в отношении Украины, на отдельно взятой части ее территории. Преступление связано с изменением демографического состава населения территории, а именно: с депортацией и колонизацией - замещением местного населения гражданами РФ", - рассказал Мамедов.

В каждой ситуации, где есть состав преступления, крымская прокуратура доказывает причастность конкретных должностных лиц оккупационной власти и страны-агрессора к совершению того или иного преступления.

"Показываем причинно-следственную связь между, например, убийством Решата Аметова и оккупацией территории. Связь факта исчезновения Тимура Шаймарданова и действий страны-агрессора, ее высокопоставленных лиц. Точно так же - политика национализации частной и государственной собственности в Крыму. Призыв жителей Крыма в армию России - это следствие навязывания гражданства Российской Федерации жителям автономии и Севастополя. И многое другое", - сообщил Мамедов.

Напомним, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что на территории оккупированного Крыма наблюдается не просто коллапс общества и экономики, там очевидные этнические преследования, террор, похищения, убийства, издевательства над украинскими гражданами, притеснения меньшинств, как этнических, так и религиозных, преследования правозащитников, ограничения возможностей возвращения людей на эти территории.