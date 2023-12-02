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МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 02:30  •  28806 просмотра

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Международный Красный Крест приостановил членство беларуси в связи с тем, что ее генеральный секретарь Дмитрий Шевцов не был уволен из-за беспокойства относительно его действий. Приостановление членства продлится до тех пор, пока Белорусский Красный Крест не выполнит директиву МККК.

Международный Красный Крест приостановил членство беларуси. Это сделали из-за того, что генсекретаря белорусского общества Шевцова не уволили. Соответствующее заявление появилось на сайте общества 1 декабря, передает УНН.

Приостановление является результатом невыполнения Белорусским Красным Крестом требования об увольнении господина Дмитрия Шевцова с должности Генерального секретаря Национального Общества. Это произошло после решения Правления МФТКПЧиЧП от 3 октября 2023 года по расследованию обвинений против Генерального секретаря Красного Креста Беларуси из-за его заявлений, в частности относительно ядерного оружия и перемещения детей в Беларусь, а также из-за его визита в Луганск и Донецк.

- объяснили свое решение в международной организации.

Детали

Отметим, что международная федерация требовала снять Шевцова с должности и ранее. В частности, после публикации расследований с обвинениями относительно того, что Шевцов посещал оккупированную часть Донбасса и вывозил оттуда детей на территорию Беларуси, якобы "на оздоровление". Шевцова тогда "до глубины души" возмутил тот факт, что беларусь обвинили в похищении детей.

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У Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) отметили, что членство Белорусского Красного Креста может быть восстановлено после того, как Национальное Общество выполнит решение Правления в соответствии с рекомендациями Комитета по соблюдению требований и посредничеству.

Обязательства МФТКПЧиЧП в отношении гуманитарных потребностей в Беларуси остаются прочными, - отметили в организации.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
МКЧХ призупинив членство білорусі в організації, через сприяння їхнього керівника у депортації українських дітей
The ICRC suspended Belarus' membership in the organization due to the assistance of their leader in the deportation of Ukrainian children
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МККК приостановил членство беларуси в организации, из-за содействия их руководителя в депортации украинских детей

Международный Красный Крест приостановил членство беларуси в связи с тем, что ее генеральный секретарь Дмитрий Шевцов не был уволен из-за беспокойства относительно его действий. Приостановление членства продлится до тех пор, пока Белорусский Красный Крест не выполнит директиву МККК.

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