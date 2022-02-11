МХП примет участие во Всемирной выставке пищевых продуктов Gulfood 2022 в Дубае
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В ОАЭ 13-17 февраля 2022 года компания МХП примет участие во Всемирной международной выставке пищевых продуктов. Представляет компанию международная ТМ Qualiko, передает УНН.
Детали
МХП как международная украинская компания принимает участие в Gulfood 2022, чтобы продемонстрировать партнерам и потенциальным клиентам высокое качество украинской продукции и широкий ассортимент. Ведь продукция МХП производится согласно требованиям международных стандартов качества и в соответствии с потребностями и запросами конкретного клиента.
Гости выставки смогут встретиться с представителями МХП, получить информацию из первых уст и насладиться образцами вкусной халяльной курицы и шаурмой.
“Решение компании участвовать в Gulfood связано с нашим первым успешным участием в выставке в 2016 году и количеством новых потенциальных клиентов и запросов. Участие в выставке имеет важное значение для нашей компании, поскольку мы получаем уникальную возможность встречаться с крупнейшими ключевыми партнерами и клиентами, повышать осведомленность и вызвать высокий уровень интереса к нашим продуктам, презентовать весь ассортимент и последние разработки продукции бренда”, — отметил Евгений Левтеров, генеральный директор MHP Food Trading.
О бренде Qualiko
Qualiko, созданный в 2011 году, является одним из главных международных брендов МХП. Продукция бренда экспортируется в более 85 стран мира. Представлен мясом птицы - цельным мясом курицы, нарезками, а также полуфабрикатами. Помимо линейки замороженной курицы и полуфабрикатов, недавно была разработана дополнительная линия маринованной замороженной шаурмы и шаурмы с курицей-гриль, готовой к употреблению.
Продукция сертифицирована в соответствии высочайшим международным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов (BRC Certification). Qualiko производится в соответствии с исламскими обрядами под контролем Исламского центра сертификации.
О МХП
МХП — лидер по производству курятины в Украине и входит в ТОП-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе (по данным рейтинга издания WATTPountry International). География экспорта — более 85 стран мира.