"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

В Жовковской общине на Львовщине, в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП-Поруч" по инициативе благотворительного фонда "МХП-Громаді", предприятия "Захід-Агро МХП", Украинского ветеранского фонда, Жовковского городского совета и ОО "Об’єднання добровольців" начал работу Ветеранский Штаб, передает УНН.

Детали

В Ветеранском Штабе каждый ветеран сможет получить, как профессиональные юридические или психологические консультации, так и просто пообщаться с собратьями, коллегами или волонтерами. Также пространство будет использоваться для работы арт-психолога с детьми погибших и для проведения различных мероприятий для военных и их семей.

"Начиная с 24 февраля 2022 более 2 300 работников предприятий МХП покинули офисы, производства и поля, чтобы защищать украинскую государственность. Военные - это будущие ветераны и программа "МХП-Поруч", которую мы начали, нацелена на то, чтобы создать все условия, выделить ресурсы и построить систему для их эффективной реинтеграции. Открытие Ветеранского штаба в Жовкве - это один из ее элементов. Ведь мы помогаем не только нашим мобилизованным работникам, но и жителям громад, где работают предприятия МХП", - рассказывает директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз.

Основные акценты в работе "МХП-Поруч" будут направлены на развитие ветеранских пространств в общинах, поддержку реабилитационных центров и улучшение качества медицинских услуг в общинах, стимулирование предпринимательства среди ветеранов и их семей. В рамках программы обеспечивается индивидуальное сопровождение и комплексная поддержка военных, ветеранов и их семей, а также тех, кто ждет возвращения родных с войны.

"Наше предприятие имеет мобилизованных работников. И мы очень ждем их возвращения, а наш долг помочь им адаптироваться. Со своей стороны мы обеспечиваем ветеранам проверку здоровья, лечение и реабилитацию. Предоставляем юридическую и психологическую поддержку. Помогаем с переобучением и адаптацией. При необходимости создаем новое рабочее место", - комментирует директор ООО "Захід-Агро МХП" Татьяна Валанчюс.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.