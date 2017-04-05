Международные резервы Украины в марте уменьшились на 2,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Международные резервы составляли 15,1 млрд долл. США по итогам марта, уменьшившись за месяц на 2,2%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Международные резервы Украины на 1 апреля 2017 составили 15 млрд 123 млн долл. (в эквиваленте) по предварительным данным. За месяц они уменьшились на 2,2% сравнительно, в связи с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Как отмечается, динамика международных резервов в марте находилась под влиянием ряда факторов. В частности, была благоприятная конъюнктура на внешних рынках, которая дала НБУ выкупать излишки валюты на межбанковском валютном рынке.
Также на динамику повлияло поступление средств в рамках внешнего финансирования. В регуляторе добавили, что влияние имели платежи по внешним обязательствам Украины.
"По состоянию на 1 апреля объем международных резервов Украины покрывал 3,3 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.
Напомним, за 2016 год международные резервы Украины выросли почти на 17%.