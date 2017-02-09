Межбанк закрылся на уровне 27,04/27,10 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В четверг на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту выросли, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 26.9500/27.0500. К закрытию торгов цены на американскую валюту выросли 27,0400/27,1000.
Рублевый рынок открылся котировками 0.4563/0.4582. К закрытию торгов цены выросли 0,4589/0,4602. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 58,9536 (-0.2725).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0670/1,0710.
Рынок евро-гривна открылся котировками 28.8149/28.9273. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28.8815/28.9510.
Как сообщал УНН, по данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 8 февраля составил 167.77 млн долл., в том числе в долларах США - 148.90 млн долл.