Межбанк закрылся на уровне 26.95/26.99 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту снизились, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 27.0500/27.1500. К закрытию торгов цены на американскую валюту снизились 26,9500/26,9900.
Рублевый рынок открылся котировками 0.4561/0.4581. К закрытию торгов цены снизились 0,4536/0,4545. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 59,2436 (+0.4875).
На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0655/1,0745.
Рынок евро-гривна открылся котировками 28.8786/28.9935. К закрытию торгов цены на евро составили — 28.7770/28.8280.
Напомним, как сообщал УНН, объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 4.84 млн долл.