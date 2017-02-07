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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 11163 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Межбанк закрылся на уровне 26.95/26.99 грн за доллар

Киев • УНН

 • 8066 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту снизились, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.

Межбанк закрылся на уровне 26.95/26.99 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 27.0500/27.1500. К закрытию торгов цены на американскую валюту снизились 26,9500/26,9900.

Рублевый рынок открылся котировками 0.4561/0.4581. К закрытию торгов цены снизились 0,4536/0,4545. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 59,2436 (+0.4875).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0655/1,0745.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28.8786/28.9935. К закрытию торгов цены на евро составили — 28.7770/28.8280.

Напомним, как сообщал УНН, объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 4.84 млн долл.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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