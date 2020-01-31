Митрополит Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с Государственным секретарем США Майком Помпео, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.
“Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с Государственным секретарем США Майклом Р. Помпео. На этот раз — в сердце Киева, на территории Михайловского Златоверхого монастыря. Предыдущая встреча Блаженнейшего Митрополита Епифания с Госсекретарем США состоялась в октябре прошлого года в Вашингтоне”, — указано в сообщении.
В ПЦУ отметили, что: “Предстоятель Православной Церкви Украины и Госсекретарь США обсудили ряд важных вопросов. Главной темой стали вызовы для Православной Церкви Украины, в частности, временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Сейчас там нарушаются международные стандарты в вопросе свободы религии и вероисповедания: происходит преследования и систематическое ограничение прав духовенства и общин Православной Церкви Украины”.
Предстоятель выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в противодействии внешним вызовам, с которыми сталкивается наше государство, так и на пути государства и демократических реформ. Митрополит Епифаний призвал продолжать эту поддержку и усиливать санкционные сдерживания России до полного прекращения им нарушения прав человека на оккупированных территориях, освобождение от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины, ее суверенитета в пределах международно признанных границ.
Епифаний, как отметили в ПЦУ: “рассказал Госсекретарю о становлении Православной Церкви Украины, взаимодействие с обществом и государством, а также расширение международных связей Церкви. Стороны договорились о дальнейшей поддержке контактов, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания. Также в рамках встречи Блаженнейший Митрополит Епифаний и Госсекретарь США Майкл Р. Помпео почтили память новейших Героев-защитников Украины возложением цветов и вместе посетили кафедральный Михайловский Златоверхий собор”.
Напомним, осенью прошлого года Епифаний встретился с госсекретарем США Помпео.