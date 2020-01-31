Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео, пише УНН з посиланням на пресслужбу ПЦУ у Facebook.
“Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній зустрівся з Державним секретарем США Майклом Р. Помпео. Цього разу — у серці Києва, на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Попередня зустріч Блаженнійшого Митрополита Епіфанія з Держсекретарем США відбулася у жовтні минулого року в Вашингтоні”, — вказано у повідомленні.
У ПЦУ зазначили, що: “Предстоятель Православної Церкви України та Держсекретар США обговорили низку важливих питань. Головною темою стали виклики для Православної Церкви України, зокрема, на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму. Нині там порушуються міжнародні стандарти у питанні свободи релігії і віросповідання: відбувається переслідування і систематичне обмеження прав духовенства і громад Православної Церкви України”.
Предстоятель висловив вдячність американській стороні за тверду та надійну підтримку України як у протидії зовнішнім викликам, з якими стикається наша держава, так і на шляху державотворення та демократичних реформ. Митрополит Епіфаній закликав продовжувати цю підтримку та посилювати санкційне стримування Росії до повного припинення нею порушення прав людини на окупованих територіях, звільнення від окупації та відновлення територіальної цілісності України, її суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.
Епіфаній, як зазначили у ПЦУ: “розповів Держсекретарю про становлення Православної Церкви України, взаємодію з суспільством та державою, а також розширення міжнародних зв’язків Церкви. Сторони домовилися про подальшу підтримку контактів, особливо у сфері захисту свободи совісті та віросповідання. Також в рамках зустрічі Блаженнійший Митрополит Епіфаній та Держсекретар США Майкл Р. Помпео вшанували пам’ять новітніх Героїв-захисників України покладанням квітів та разом відвідали кафедральний Михайлівський Золотоверхий собор”.
Нагадаємо, восени минулого року Епіфаній зустрівся із держсекретарем США Помпео.