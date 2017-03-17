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Таможенника задержали на попытке дать взятку в 40 тыс. долл.

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тыс. долларов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками УЗЭ НПУ задокументировали факт предоставления военному прокурору Львовского гарнизона майору юстиции Савинцю В.В. неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США заместителем начальника Львовской таможни ГФС Украины Шокалом В.С. (в настоящее время командирован и временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковской таможни ГФС Украины)", - говорится в сообщении Генпрокурора.

Ю.Луценко отметил, что средства передавались в тубусе из-под ирландского виски, которые сейчас обнаружены и изъяты в полном объеме, а чиновника задержали.

Так, поводом для взятки стало "непривлечение последнего (заместителя начальника Львовской таможни ГФС Украины) к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении выявленных фактов ежемесячных сборов взяток от подчиненных работников за содействие в продвижении по службе и перемещения контрабанды через государственную границу Украины физическими и юридическими лицами".

Как сообщал УНН, на взятке в почти четверть миллиона поймали черновицкого чиновника.

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