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Горсовет Черкасс отсудил базу отдыха у Кременчугского водохранилища

Киев • УНН

 • 21828 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Имущественный комплекс "Базы отдыха учителей" на берегу Кременчугского водохранилища, из-за которого судился обслуживающий кооператив, остался в коммунальной собственности - Черкасского городского совета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Горсовет Черкасс отсудил базу отдыха у Кременчугского водохранилища

"За принципиальной позиции прокуратуры Черкасской области хозяйственным судом отказано в удовлетворении иска обслуживающего кооператива "Днепр-2003" кв Управлению по вопросам государственной регистрации Черкасского городского совета об отмене записи о государственной регистрации права собственности Черкасского городского совета на целостный имущественный комплекс "База отдыха учителей", состоящего из более чем 50 домов для отдыха и 16 подсобных помещений", - говорится в сообщении.

Как указано, при рассмотрении дела прокурором доказано отсутствие у обслуживающего кооператива права собственности на указанное имущество и достаточность правовых оснований для регистрации соответствующего права за Черкасским городским советом.

Прокурор настаивал на отказе в удовлетворении иска, поскольку база отдыха является важным объектом социальной инфраструктуры коммунальной собственности, расположенным на землях рекреационного назначения. В частности, Черкасским городским советом утверждена городская программа "Отдых работников учебных заведений города Черкассы на 2020-2021 годы", которой предусмотрено обеспечение функционирования и организация работы базы отдыха учителей и организации досуга детей. С этой целью только в текущем году запланировано выделение из городского бюджета почти 400 тыс. грн на ремонт домов для отдыха.

Правовую позицию прокуратуры суд поддержал.

Напомним, в Одесской области помешали присвоению имущества спецсанатория на более чем 50 млн гривен.

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