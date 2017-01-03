Миссия ОБСЕ заявила об очередных ограничениях в доступе в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Специальная моинторингова миссия ОБСЕ в Украине заявила об очередных ограничениях в доступе в зоне АТО. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
"Сегодня снова лишь ограниченный доступ СММ ОБСЕ в районы разведения Первомайска/Золотого, Станицы Луганской и Петровского/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины). Доступ СММ остается ограниченным во всех трех областях, но миссия может частично контролировать их", - говорится в сообщении.
В миссия отметили, что СММ готова и в состоянии осуществлять мониторинг, но нуждается в доступе к этим районам.
"СЦКК должен оказывать помощь в обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", - добавили в миссии.