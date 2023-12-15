Мишель о решении по Украине: мы начнем переговоры, а в марте будет опубликован отчет

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал решение по Украине очень мощным сигналом и добавил, что ЕС начнет переговоры, а в марте опубликует отчет, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Мы начнем переговоры, и в марте будет опубликован отчет, и на основе этого мы примем решение в марте", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая перед журналистами.

"Это чрезвычайно важно, мы хотим поддержать Украину. Это очень мощный политический сигнал, это очень мощное политическое решение, и сегодня и вечером я думаю к народу Украины - мы на его стороне, и это решение, принятое государствами-членами, является чрезвычайно важным для Европейского Союза", - сообщил Мишель

Отвечая на вопрос, как было принято решение, учитывая угрозу Орбана наложить вето на переговоры, он сослался на правила Европейского совета, которые требуют единогласия для таких решений.

"Мы много работали, чтобы защитить Европейский Совет. Было важно, чтобы ни одно государство-член не выступало против этого решения, и именно поэтому мы имели возможность сделать это объявление ...", - резюмировал глава Евросовета.

Что надо знать

В марте 2024-го Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе Украины по ряду показателей. Если оценка будет положительной - ЕС должен принять переговорную рамку, что даст старт переговорам по существу.

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Напомним

ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.