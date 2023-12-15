Мировой спрос на уголь достиг новой рекордной отметки, вероятно, последней

Международное энергетическое агентство оценило глобальный спрос на уголь в 2023 году на исторически высоком уровне - 8,5 млрд тонн. Но в агентстве отметили, что в ближайшие годы начнётся снижение спроса на уголь благодаря "значительному расширению мощностей возобновляемых источников энергии". Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Как сообщило Международное энергетическое агентство, мировой спрос на уголь в 2023 году достигнет рекордного уровня - 8,5 млрд тонн. Но эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы спрос начнет снижаться.

В докладе экспертов указывается, что рост спроса на уголь в глобальном масштабе составит почти 1,5%. Больше всего ископаемого топлива используют в Азии. Китай увеличил потребление почти на 5%, а Индия - на 8% по сравнению с 2022 годом.

Однако, эксперты указывают, в некоторых странах использованию угля снизилось примерно на 20%, так как значительная доля глобальных выбросов СО2 связана с производством электроэнергии и тепла путем сжигания угля.

Эксперты прогнозируют, что пик мирового спроса на уголь, нефть и газ придется на ближайшие годы, после чего начнется снижение благодаря "значительному расширению мощностей возобновляемых источников энергии".

Напомним

Для устойчивого прохождения отопительного сезона Украина договорилась привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 150 миллионов.