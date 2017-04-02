За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 429 пожаров

В жилом секторе произошло 119 пожаров, в производственной сфере - 11, в транспорте - 10, другие - 287.

Всего с начала года произошло 19 тыс. 63 пожара, погибло 661 человек.

Как сообщал УНН, столичные пожарные ликвидировали пожар неподалеку Петровки.