За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 429 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 429 пожаров, в результате которых погиб один человек, также трое человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
В жилом секторе произошло 119 пожаров, в производственной сфере - 11, в транспорте - 10, другие - 287.
Всего с начала года произошло 19 тыс. 63 пожара, погибло 661 человек.
Как сообщал УНН, столичные пожарные ликвидировали пожар неподалеку Петровки.