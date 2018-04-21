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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки боевики совершили 36 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 12239 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 36 обстрелов позиций сил АТО

“В частности, на Донецком направлении с реактивных систем залпового огня БМ-21 „Град“ боевики обстреляли наши позиции неподалеку Лебединского выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов. Также под Лебединским враг применил 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме этого, с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и Шахты „Бутовка“, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — у Гнутово, Шахты „Бутовка“, Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Луганском направлении с запрещенной 122 мм артиллерии агрессор обстрелял наши опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП — под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского. Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие оккупанты применили вблизи Зайцевого, вооружения БМП — в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы — неподалеку Майского, а стрелковое оружие — под Новолуганским”.

“К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин — получил ранение. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

Украинские Национальные Новости

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