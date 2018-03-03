Минприроды в этом году проверит 65 спецпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В 2018 году Министерство экологии и природных ресурсов проверит 67 предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами, передает УНН со ссылкой на Государственную регуляторную службу Украины.
В соответствии с планом проверок, в феврале этого года Минприроды уже проверило два предприятия Днепропетровской, речь идет о ООО "Металл" и ООО "Укрсплав". В марте министерство проверит еще четырех лицензиатов - одного из Харькова и трех из Полтавы.
Ранее профильный министр Остап Семерак поблагодарил правительство за отмену моратория на экологические проверки, замечая необходимость навести порядок на специализированных предприятиях.
"Я благодарю коллег по Правительству за последовательную позицию и понимание, что здоровье человека не может рассматриваться в контексте компромиссов. Тем более, согласитесь, что порядочный бизнес не должен бояться проверок, даже получая при этом дополнительные заботы. Боятся проверок те, кому есть что скрывать", - прокомментировал решение правительства министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.
Напомним, экологи просят Минприроды аннулировать лицензии тех предприятий, которые занимаются псевдодеятельностью и мошенничеством на торгах по утилизации опасных отходов.