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Мінприроди цього року перевірить 65 спецпідприємств

Мінприроди цього року перевірить 65 спецпідприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У 2018 році Міністерство екології та природних ресурсів перевірить 67 підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження із небезпечними відходами, передає УНН з посиланням на Державну регуляторну службу України.

Відповідно до плану перевірок, у лютому цього року Мінприроди вже перевірило два підприємства на Дніпропетровщині, йдеться про ТОВ "Метал" та ТОВ "Укрсплав". У березні міністерство перевірить ще чотирьох ліцензіатів - одного з Харкова та трьох з Полтави.

Раніше профільний міністр Остап Семерак подякував уряду за скасування мораторію на екологічні перевірки, зауважуючи на необхідності навести лад на спеціалізованих підприємствах.

"Я дякую колегам по Уряду за послідовну позицію і розуміння, що людське здоров’я не може розглядатися у контексті компромісів. Тим паче, погодьтеся, що порядний бізнес не має боятися перевірок, навіть отримуючи при цьому додаткові турботи. Бояться перевірок ті, кому є що приховувати", - прокоментував рішення Уряду міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

Нагадаємо, екологи просять Мінприроди анулювати ліцензії тих підприємств, які займаються псевдодіяльністю та шахрайством на торгах з утилізації небезпечних відходів.

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