Минобороны Дании: Россия стояла за кибератаки на Maersk

Как отметили ранее британские СМИ, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что россияне начали атаку на Украину, откуда распространили свое влияние на остальную Европу, в частности на датский Maersk.

Фредериксен утверждает, что Дания соглашается с британской оценкой.

"Это прямо указывает на российское государство и российских военных", - отметил Фредериксен, который сейчас посещает встреча министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, пишет издание.

По словам министра, российские кибератаки не имеют ничего общего со шпионажем, целью которого является получение информации.

Отметим, что Maersk в августе обнародовал финансовый отчет, в котором сообщил о последствиях атаки вируса NotPetya в конце июня. В компании сообщили, что в результате атаки пострадали морской контейнерный перевозчик Maersk Line, оператор APM Terminals, а также логистическая компания Damco. Maersk предварительно оценил финансовые потери от кибератаки в 300 млн долларов.

"На самом деле опасно то, что они атакуют, чтобы причинить вред. Россияне делают это на другом уровне, где целью является причинение вреда, как во время военного удара", - подчеркнул Фредериксен.

Агентство Reuters ранее сообщило, что российское правительство отрицает причастность к нападению.

"У меня нет иллюзий, в которых россияне признают ответственность за это. Они будут просто врать прямо в лицо", - отметил министр.

По мнению Фредериксена, сейчас весь мир обеспокоен тем, что россияне будут продолжать движение уже знакомым путем, как во время вмешательства в выборы в США.

"Это стратегия, направленная на подрыв западных демократий. Конечно, мы должны защитить себя от этого", - сказал он.

НАТО сделало кибератаки частью политики безопасности, в худшем случае может спровоцировать процедуры коллективной защиты. Дания также усиливает свои усилия по прекращению кибератак, как часть нового соглашения о защите.

Как сообщал УНН, в четверг заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад заявил, что Великобритания возлагает ответственность за масштабную кибератаке с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию.

Напомним, 27 июня в Украине ряд государственных органов власти, финансовых учреждений и крупных предприятий, в том числе и международных аэропортов, подверглись массированной кибератаки. Полиция получила более 2 тысяч обращений по кибератак.

По данным компании ESET, которая разрабатывает программное обеспечение для борьбы с вредными компьютерными программами, на Украину пришлось 75% атак вируса Petya.

Согласно сообщению The Washigton Post, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла в июне 2017 года, стоят российские хакеры.