Минобороны Дании: Россия стояла за кибератаки на Maersk
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Дания выразила солидарность с Великобританией об ответственности РФ за масштабные кибератаки с использованием вируса Petya. Именно Россия, по мнению датского министра обороны Клауса Йорт Фредериксена, стояла за большой кибер-атакой, которая летом поразила датскую компанию-гиганта Maersk и нанесла ей миллиардные убытки, передает УНН со ссылкой на газету Berlingske.
Как отметили ранее британские СМИ, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отметил, что россияне начали атаку на Украину, откуда распространили свое влияние на остальную Европу, в частности на датский Maersk.
Фредериксен утверждает, что Дания соглашается с британской оценкой.
"Это прямо указывает на российское государство и российских военных", - отметил Фредериксен, который сейчас посещает встреча министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, пишет издание.
По словам министра, российские кибератаки не имеют ничего общего со шпионажем, целью которого является получение информации.
Отметим, что Maersk в августе обнародовал финансовый отчет, в котором сообщил о последствиях атаки вируса NotPetya в конце июня. В компании сообщили, что в результате атаки пострадали морской контейнерный перевозчик Maersk Line, оператор APM Terminals, а также логистическая компания Damco. Maersk предварительно оценил финансовые потери от кибератаки в 300 млн долларов.
"На самом деле опасно то, что они атакуют, чтобы причинить вред. Россияне делают это на другом уровне, где целью является причинение вреда, как во время военного удара", - подчеркнул Фредериксен.
Агентство Reuters ранее сообщило, что российское правительство отрицает причастность к нападению.
"У меня нет иллюзий, в которых россияне признают ответственность за это. Они будут просто врать прямо в лицо", - отметил министр.
По мнению Фредериксена, сейчас весь мир обеспокоен тем, что россияне будут продолжать движение уже знакомым путем, как во время вмешательства в выборы в США.
"Это стратегия, направленная на подрыв западных демократий. Конечно, мы должны защитить себя от этого", - сказал он.
НАТО сделало кибератаки частью политики безопасности, в худшем случае может спровоцировать процедуры коллективной защиты. Дания также усиливает свои усилия по прекращению кибератак, как часть нового соглашения о защите.
Как сообщал УНН, в четверг заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад заявил, что Великобритания возлагает ответственность за масштабную кибератаке с использованием вируса Petya в Украине в июне 2017 года на Российскую Федерацию.
Напомним, 27 июня в Украине ряд государственных органов власти, финансовых учреждений и крупных предприятий, в том числе и международных аэропортов, подверглись массированной кибератаки. Полиция получила более 2 тысяч обращений по кибератак.
По данным компании ESET, которая разрабатывает программное обеспечение для борьбы с вредными компьютерными программами, на Украину пришлось 75% атак вируса Petya.
Согласно сообщению The Washigton Post, Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что за атакой вируса Petya в Украине, которая произошла в июне 2017 года, стоят российские хакеры.