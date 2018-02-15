Міноборони Данії: Росія стояла за кібератакою на Maersk

Як зазначили раніше британські ЗМІ, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон зазначив, що росіяни почали атаку на Україну, звідки поширили свій вплив на решту Європи, зокрема на датський Maersk.

Фредеріксен стверджує, що Данія погоджується з британською оцінкою.

“Це прямо вказує на російську державу та російських військових”, — зазначив Фредеріксен, який зараз відвідує зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, пише видання.

За словами міністра, російські кібератаки не мають нічого спільного з шпигунством, метою якого є отримання інформації.

Зазначимо, що Maersk у серпні оприлюднив фінансовий звіт, в якому повідомив про наслідки атаки вірусу NotPetya в кінці червня. У компанії повідомили, що в результаті атаки постраждали морський контейнерний перевізник Maersk Line, оператор APM Terminals, а також логістична компанія Damco. Maersk попередньо оцінив фінансові втрати від кібератаки в 300 млн. доларів.

“Насправді небезпечним є те, що вони атакують, щоб заподіяти шкоду. Росіяни роблять це на іншому рівні, де метою є заподіяння шкоди, як під час військового удару”, — наголосив Фредеріксен.

Агентство Reuters раніше повідомило, що російський уряд заперечив причетність до нападу.

“У мене немає ілюзій, в яких росіяни визнають відповідальність за це . Вони будуть просто брехати прямо в обличчя”, — зазначив міністр.

На думку Фредеріксена, зараз весь світ стурбований тим, що росіяни будуть продовжувати рух вже знайомим шляхом, як під час втручання у вибори в США.

“Це стратегія, спрямована на підрив західних демократій. Звичайно, ми повинні захистити себе від цього”, — сказав він.

НАТО зробило кібератаки частиною політики безпеки, яка в гіршому випадку може спровокувати процедури колективного захисту. Данія також підсилює свої зусилля з припинення кібератак, як частина нової угоди про захист.

Як повідомляв УНН, в четвер заступник глави МЗС Сполученого Королівства Тарік Ахмад заявив, що Велика Британія покладає відповідальність за масштабну кібератаку з використанням вірусу Petya в Україні в червні 2017 року на Російську Федерацію.

Нагадаємо, 27 червня в Україні низка державних органів влади, фінансових установ і великих підприємств, в тому числі і міжнародних аеропортів, зазнали масованої кібератаки. Поліція отримала більше 2 тисяч звернень щодо кібератак.

За даними компанії ESET, яка розробляє програмне забезпечення для боротьби зі шкідливими комп’ютерними програмами, на Україну припало 75% атак вірусу Petya.

Згідно з повідомленням The Washigton Post, Центральне розвідувальне управління США прийшло до висновку, що за атакою вірусу Petya в Україні, яка сталася в червні 2017 року, стоять російські хакери.