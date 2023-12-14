"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает продолжать оказывать военную помощь Украине, противодействуя пораженческим настроениям, несмотря на сложное контрнаступление. Он подчеркивает единство на заседаниях НАТО в противовес общественному скептицизму и предостерегает от того, чтобы не позволить фальшивым нарративам об усталости от войны определять политику.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров продолжать военную поддержку Украины несмотря на пораженческие настроения на фоне летнего контрнаступления. Об этом говорится в статье Кулебы для журнала Foreign Affairs, передает УНН.
Детали
Он признал, что недавнее контрнаступление не привело к молниеносному освобождению оккупированных земель. В то же время министр подчеркнул, что пессимизм относительно будущего Украины не обоснован и не стоит позволять пораженческим настроениям влиять на наши политические решения в будущем.
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Вместе с тем глава МИД Украины Кулеба также утверждал, что существует расхождение между публичным дискурсом и дискуссиями за закрытыми дверями.
Он также рассказал о своей поездке на министерскую встречу НАТО в Брюсселе.
"Больше всего меня поразило несоответствие между настроением внутри комнаты и настроением вне ее. В кулуарах журналисты обсуждали, что война зашла в "тупик" и что "усталость от войны" подорвет поддержку, прежде чем появится вопрос, почему Украина не предлагает обменять территорию на мир", - рассказал министр.
Но такие пораженческие нарративы полностью отсутствовали на переговорах. Министры вместо этого уверяли в предоставлении дополнительной военной помощи и сохранении поддержки
Дополнение
Также украинский министр предостерег международных партнеров от нарративов об усталости от войны, которые влияют на политику.
Каким бы распространенным ни был ложный нарратив об истощении, мы не должны допустить, чтобы он направил формирование политики и нашу общую стратегию на катастрофический курс. Также не следует обманывать, считая, что Москва готова к справедливому решению путем переговоров
Напомним
Палата представителей приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, направив его президенту США Джо Байдену. Оборонным бюджетом предусмотрены средства на помощь Украине.
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"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает продолжать оказывать военную помощь Украине, противодействуя пораженческим настроениям, несмотря на сложное контрнаступление. Он подчеркивает единство на заседаниях НАТО в противовес общественному скептицизму и предостерегает от того, чтобы не позволить фальшивым нарративам об усталости от войны определять политику.
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