"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  124327 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  125146 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  123101 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  120199 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  124841 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  122469 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  118712 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  104118 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  137763 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148204 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137575 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127496 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122867 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122688 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124159 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

В Киеве и двух областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе

  •  139820 просмотра
Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен - пограничники

  •  136119 просмотра
В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

В минобороны рф заявили о "сбитии" девяти дронов ночью

  •  129038 просмотра
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  118251 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  115834 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ministri-uveryali-v-dopolnitelnoi-podderzhke-kuleba-otritsaet-porazhencheskie-nastroeniya-v-otnoshenii-ukraini-sredi-partnerov

"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 18:09  •  23058 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает продолжать оказывать военную помощь Украине, противодействуя пораженческим настроениям, несмотря на сложное контрнаступление. Он подчеркивает единство на заседаниях НАТО в противовес общественному скептицизму и предостерегает от того, чтобы не позволить фальшивым нарративам об усталости от войны определять политику.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров продолжать военную поддержку Украины несмотря на пораженческие настроения на фоне летнего контрнаступления. Об этом говорится в статье Кулебы для журнала Foreign Affairs, передает УНН.

Детали 

Он признал, что недавнее контрнаступление не привело к молниеносному освобождению оккупированных земель. В то же время министр подчеркнул, что пессимизм относительно будущего Украины не обоснован и не стоит позволять пораженческим настроениям влиять на наши политические решения в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швеция одобрила зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро

Вместе с тем глава МИД Украины Кулеба также утверждал, что существует расхождение между публичным дискурсом и дискуссиями за закрытыми дверями. 

Он также рассказал о своей поездке на министерскую встречу НАТО в Брюсселе.

"Больше всего меня поразило несоответствие между настроением внутри комнаты и настроением вне ее. В кулуарах журналисты обсуждали, что война зашла в "тупик" и что "усталость от войны" подорвет поддержку, прежде чем появится вопрос, почему Украина не предлагает обменять территорию на мир", - рассказал министр.

Но такие пораженческие нарративы полностью отсутствовали на переговорах. Министры вместо этого уверяли в предоставлении дополнительной военной помощи и сохранении поддержки

- отметил Кулеба.

Дополнение

Также украинский министр  предостерег международных партнеров от нарративов об усталости от войны, которые влияют на политику. 

Каким бы распространенным ни был ложный нарратив об истощении, мы не должны допустить, чтобы он направил формирование политики и нашу общую стратегию на катастрофический курс. Также не следует обманывать, считая, что Москва готова к справедливому решению путем переговоров

- подытожил Кулеба.

Напомним

Палата представителей приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, направив его президенту США Джо Байдену. Оборонным бюджетом предусмотрены средства на помощь Украине. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
"Міністри запевняли у додатковій підтримці": Кулеба заперечив поразницькі настрої щодо України серед партнерів
"Ministers assured of additional support": Kuleba denies defeatist sentiments about Ukraine among partners
Новости по теме

"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает продолжать оказывать военную помощь Украине, противодействуя пораженческим настроениям, несмотря на сложное контрнаступление. Он подчеркивает единство на заседаниях НАТО в противовес общественному скептицизму и предостерегает от того, чтобы не позволить фальшивым нарративам об усталости от войны определять политику.

Политика •   •  23068 просмотра
"Министры уверяли в дополнительной поддержке": Кулеба отрицает пораженческие настроения в отношении Украины среди партнеров

Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины

Зеленский также поздравил Молдову и добавил, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".

Политика •   •  21540 просмотра
Победа, которая мотивирует и вдохновляет: Зеленский отреагировал на решение Евросовета о начале переговоров о вступлении Украины

россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения

Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. В результате этого была ранена пожилая женщина, еще один мужчина скончался от полученных ранений в больнице.

Война •   •  27516 просмотра
россияне обстреляли Херсон: один человек погиб, еще один получил ранения

Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

ЕС начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, предоставляет статус кандидата Грузии и начнет переговоры с Боснией, как только будут выполнены соответствующие критерии.

Политика •   •  23562 просмотра
Евросовет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы

Украинские военные сбили вражескую ракету на Днепропетровщине - ОВА

Ракетная атака на Днепропетровск была предотвращена благодаря тому, что военная группа "Восток" сбила вражескую ракету; о других обстрелах в регионе в тот день не сообщалось.

Война •   •  24581 просмотра
Украинские военные сбили вражескую ракету на Днепропетровщине - ОВА

Елену Шуляк переизбрали председателем партии "Слуга народа"

Народный депутат Елена Шуляк была переизбрана председателем украинской партии "Слуга народа" и намерена сосредоточиться на европейской интеграции, борьбе с коррупцией и восстановлении страны.

Политика •   •  23781 просмотра
Елену Шуляк переизбрали председателем партии "Слуга народа"

Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"

Axel Springer сотрудничает с OpenAI, что позволяет ChatGPT обобщать контент таких медиа-брендов, как Politico и Bild, включая платные статьи. Это имеет целью улучшить журналистику, управляемую искусственным интеллектом, и уровень распространения актуальных новостей.

Технологии •   •  22193 просмотра
Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"

74% украинцев против территориальных уступок рф, но готовность к ним растет - опрос

74% украинцев выступают против передачи территории россии по состоянию на декабрь 2023 года, но среди населения растет готовность пойти на уступки.

Общество •   •  24177 просмотра
74% украинцев против территориальных уступок рф, но готовность к ним растет - опрос

Чаще всего бизнес жалуется на налоговую - статистика Совета бизнес-омбудсмена

В СБО констатируют, что возвращение к довоенной системе налогообложения способствовало увеличению количества жалоб на налоговые проверки. В то же время, по сравнению с предыдущими периодами, несколько уменьшилось количество жалоб на блокировку налоговых накладных.

Экономика •   •  22120 просмотра
Чаще всего бизнес жалуется на налоговую - статистика Совета бизнес-омбудсмена

Конгресс США принял оборонный бюджет с поддержкой Украины: теперь его отправят на подпись Байдену

Законопроект об обороне, стоимость которого составляет 886 миллиардов долларов, включает финансирование Пентагона, повышение зарплаты военным на 5,2%, а также предусматривает 800 миллионов долларов на поддержку Украины.

Политика •   •  24496 просмотра
Конгресс США принял оборонный бюджет с поддержкой Украины: теперь его отправят на подпись Байдену