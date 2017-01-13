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Министра в Австралии уволили из-за поездки за счет государства

Министра в Австралии уволили из-за поездки за счет государства

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли ушла в отставку из-за скандала, который возник после того, как выяснилось, что во время нескольких служебных поездок она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Премьер-министр страны Малколм Тернбулл в пятницу 13 января заявил, что принял отставку С.Ли.

"Австралийцы должны рассчитывать на то, что политики бережно расходуют деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственный ресурс используют этически", - сказал он.

Как отмечается, подобные скандалы не раз происходили в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который будет наблюдать за расходами парламентариев.

Сама С.Ли уверяет, что не планировала покупать недвижимость на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В конце концов, она решила совершить сделку на сумму 795 тыс. австралийских долларов (585 тыс. долларов США) в инвестиционных целях.

В своем заявлении об отставке С.Ли отметила, что пыталась тщательно соблюдать правила и этические нормы. Однако она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.

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