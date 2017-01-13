Министра в Австралии уволили из-за поездки за счет государства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли ушла в отставку из-за скандала, который возник после того, как выяснилось, что во время нескольких служебных поездок она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Премьер-министр страны Малколм Тернбулл в пятницу 13 января заявил, что принял отставку С.Ли.
"Австралийцы должны рассчитывать на то, что политики бережно расходуют деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственный ресурс используют этически", - сказал он.
Как отмечается, подобные скандалы не раз происходили в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который будет наблюдать за расходами парламентариев.
Сама С.Ли уверяет, что не планировала покупать недвижимость на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В конце концов, она решила совершить сделку на сумму 795 тыс. австралийских долларов (585 тыс. долларов США) в инвестиционных целях.
В своем заявлении об отставке С.Ли отметила, что пыталась тщательно соблюдать правила и этические нормы. Однако она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.