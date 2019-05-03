Министр по вопросам примирения Грузии: сценарий с паспортами уже использовался Кремлем

Министры обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с подписанием Президентом Российской Федерации указа о введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей временно оккупированной части Донбасса

Во время разговора Кетеван Цихелашвили отметила, что РФ использовала аналогичные методы воздействия в Грузии:

"Фактически Президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годах в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части Донбасса. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий и известно, к чему он приводит.

Очевидно, что украинские партнеры тоже хорошо понимают, что России такие шаблонные меры нужны для оправдания других нелегитимных действий под предлогом так называемого "защиты интересов своих граждан". К сожалению, мы это все уже видели, в том числе, во время агрессии в 2008 году.

Надеюсь, подобного не произойдет в Украине, которая за последние годы и так перенесла много испытаний. Но, понятно, что это очень тревожный сигнал о том, что Россия не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости усилить наши усилия и усилия наших международных партнеров для противостояния - мирного, но очень принципиального - бесчеловечной, милитаристской политике Российской Федерации" .

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Со своей стороны Министр Вадим Черныш отметил важность грузинского опыта для прогнозирования дальнейших шагов Российской Федерации и противодействия таким шагам:

"Я считаю, что Украина не может признавать паспорта, выдаваемые Российской Федерацией нашим гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. И как показывает опыт Грузии, выдача паспортов никак не повлияет на социально-экономическое положение оккупированных территорий и не улучшит благосостояние населения, вынужденного оставаться в оккупации. Сейчас наше Министерство готовит ряд предложений для изменений законодательства о непризнании Украиной соответствующих документов".

Напомним, что в ответ на указ Президента РФ Украина безотлагательно обратилась к международному сообществу о экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Решение РФ о паспортизации украинских граждан на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины вызвало негативную реакцию международного сообщества.