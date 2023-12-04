Министр обороны Умеров обсудил со Столтенбергом поддержку НАТО и потребности украинской армии в зимний период

Сегодня, 4 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. об этом сообщила пресс-служба Альянса, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и насущные военные потребности Сил обороны в противостоянии агрессии РФ. В частности, генсек Североатлантического альянса заверил в неизменной поддержке Украины со стороны союзников и партнеров.

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Учитывая то, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения - отметили в НАТО.

Столтенберг подтвердил, что блок будет оказывать долгосрочную поддержку украинской стороне, чтобы сделать Вооруженные силы Украины "вполне совместимыми" с НАТО, и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Вместе с тем министр обороны Умеров и генсек НАТО также обсудили путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе и усилия Киева по реформированию.

Дополнение

Глава минобороны на своей странице в Facebook тоже рассказал о встрече с Генсеком НАТО.

Работаем в Минобороны, чтобы обеспечить Силы обороны Украины полной взаимосовместимости с НАТО. Членство Украины в НАТО неотвратимо. Свой курс наша страна выбрала уже давно. Работаем над практическими шагами приближения нашей страны к членству в Альянсе. - резюмировал Умеров.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на непоколебимой поддержке Украины против российской агрессии, подчеркивая, что увеличение помощи может ускорить окончание войны.

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