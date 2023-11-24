Министр обороны Нидерландов надеется на продолжение помощи Украине, но обеспокоена позицией партии-победителя выборов
Киев • УНН
Нидерландский министр говорит, что надеется, что помощь Украине продолжится, несмотря на результаты выборов
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в пятницу, что надеется, что военная поддержка Украины продолжится даже при новом правительстве во главе с "антиевропейским популистом" Гертом Вилдерсом, который заявлял, что нидерландцы должны прекратить поставлять Киеву оружие, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, Вилдерс, чья крайне правая "Партия свободы" (PVV) стала явным победителем выборов на этой неделе, призвал отказаться от поддержки, заявив, что Нидерландам нужно оружие, которое они дают Украине, чтобы иметь возможность защитить себя.
Оллонгрен сказала, что это вызвало обеспокоенные телефонные звонки от коллег со всей Европы, которые спрашивали, изменится ли позиция Нидерландов в отношении Украины.
Цитата
В Нидерландах существует широкая поддержка нашей помощи Украине. Я надеюсь и ожидаю, что в новом парламенте ситуация не изменится. Но PVV сейчас является крупнейшей партией, и они никогда не были в восторге от поддержки Украины. Иногда они даже были пророссийскими. Так что это меня беспокоит
Дополнение
Правительство Нидерландов на прошлой неделе выделило дополнительные 2 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) на военную помощь Украине в 2024 году, доведя общий объем поддержки с начала российского вторжения примерно до 7,5 миллиардов евро.
Нидерланды в этом году сыграли важную роль в укреплении международной коалиции, которая в конечном итоге поставит Украине истребители F-16, и пообещали, что также сами поставят несколько этих самолетов.
Reuters отмечает, что Вилдерс в последние годы хвалил президента россии владимира путина за то, что он назвал "замечательными лидерскими качествами". Но он осудил вторжение рф в Украину и назвал россию агрессором в конфликте.
Пока непонятно, как будут развиваться нидерландские переговоры о формировании нового правительства, начавшиеся в пятницу, но никто из потенциальных партнеров PVV по коалиции не разделяет его взглядов на прекращение поддержки Украины, отмечает издание.
Министр обороны Нидерландов надеется на продолжение помощи Украине, но обеспокоена позицией партии-победителя выборов
Нидерландский министр говорит, что надеется, что помощь Украине продолжится, несмотря на результаты выборов.
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