Министр финансов Украины провел переговоры с руководством МВФ и Европейской Комиссией относительно потребностей бюджета

Во время рабочего визита в Вашингтон в рамках Весеннего собрания МВФ и Группы Всемирного банка, министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с лидерами Международного валютного фонда и Европейской Комиссии. Об этом сообщили в министерстве финансов, пишет УНН.

Детали

Основной темой встреч было выполнение Украиной условий программы МВФ по Механизму расширенного финансирования (EFF).

В 2024 году по программе EFF Украине назначена бюджетная помощь в размере 5,4 миллиарда долларов США. Первый этап программы, который включает успешное завершение пересмотра, пройден и Украина получила 880 миллионов долларов.

Дальнейшее функционирование программы МВФ является чрезвычайно важным, Украина ответственно выполняет совместно определенные условия сотрудничества. Реализация этих мер и политик поможет поддержать макрофинансовую стабильность и будет способствовать европейской интеграции страны. В 2024 году в рамках программы EFF мы ожидаем успешно завершить еще три пересмотра и, как результат, привлечь бюджетную поддержку объемом 4,5 млрд долларов - отметил Сергей Марченко.

Общая сумма программы EFF на период с 2023 по 2027 год составляет 15,6 млрд долларов и это часть более широкого пакета международной поддержки Украины, который на сегодняшний день достигает примерно 122 млрд долларов.

В ходе встречи Сергей Марченко обозначил приоритеты украинского государственного бюджета на 2024 год, отметив, что наибольшую часть расходов занимает бюджет на безопасность и оборону, который составляет 46 млрд долларов. Он также подчеркнул важность своевременного финансирования социальных выплат и отметил критическое значение финансовой поддержки от международных партнеров в это время.

Также было обсуждено и состояние внедрения реформ, в частности тех, которые являются условием получения помощи от ЕС. План Украины включает 69 реформ и 10 инвестиционных маркеров, разделенных на 146 качественных и количественных индикаторов.

Некоторые индикаторы Украина уже имплементировала, в частности, в феврале 2024 года Министерство финансов Украины одобрило Стратегический план цифровизации Государственной таможенной службы.

Напомним

Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.