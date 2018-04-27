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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министер versus Ректор столичного медвузов: есть креативный выход?

Киев • УНН

 • 8106 просмотра

Международное медицинское сообщество внимательно следит за реформы в области здравоохранения в Украине. Статья доктора медицины, доктора медицинских наук, профессора, Почетного Президента и Почетного члена мирового сообщества Николая М. Корпана

Министер versus Ректор столичного медвузов: есть креативный выход?

Конфронтация, развернувшаяся в последнее время между Министерством здравоохранения Украины и столичным Национальным медицинским университетом имени А.А. Богомольца, глубоко беспокоит научно-практическое и педагогическое общество украинских врачей и ученых, а также вызывает некоторое непонимание в международном медицинском сообществе, которое внимательно следит за развитием украинской медицины в контексте продолжающейся основательной западно-ориентированной реформы системы здравоохранения в Украине.

Глубоко убежден, что существует реальная возможность найти общее понимание и конструктивным способом установить справедливость и защитить хорошо и честное имя Национального медицинского университета.

Нынешний кризис в отношениях является и моим личным болью, ведь Национальный медицинский университет стал моей профессиональной колыбелью, дал мне в полном смысле слова "все" - сильную образование, практические навыки врача-хирурга, становления ученого, научные степени. Имел высокую честь быть Ленинским стипендиатом и занесенным в Золотую Книгу Почета Киевского медицинского института имени акад. А.А. Богомольца 1982 года.

Я остаюсь благодарным всегда учителям и ученым моей Alma mater. Я склоняю низко-низко голову и сейчас перед Большими наставниками-педагогами и Учеными мирового уровня столичного Национального медицинского университета. И перед теми, кого уже нет в живых среди нас, и теми, кто сейчас щедро делится талантом педагога, врача-клинициста и ученого с молодым поколением студентов-медиков столичного университета, будущими врачами и учеными Украинского государства. Врачами, которые будут стоять на страже охраны здоровья украинских граждан.

Мое открытое послание как гражданина, врача, ученого равноценно направлено лично к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун и Ректора столичного Национального медицинского университета имени Богомольца доктора медицинских наук, профессора Екатерины Амосовой и ими возглавляемых трудовых коллективов.

По моему личному мнению и глубокому убеждению, и у министра Ульяны Супрун и Ректора Екатерины Амосовой действительно искреннее желание внедрить глубинное реформирование как государственной политики в сфере здравоохранения, так и медицинской науки. Будущее новой европейской украинской медицины, которое пытается творить госпожа Супрун, невозможно без новых подходов к высоким стандартам обучения и воспитания молодых врачей и медицинских ученых, которые настоятельно исповедует и ректор Амосова.

Новейшая реформа медицины только началась. Ее поддерживают и украинская власть, и международное сообщество. В то же время, она еще не до конца понятна и разделяется украинскими гражданами, которые привыкли к "бесплатной" и "доступной" советской системы. Сегодня, как никогда, нужно объединиться всем реформаторским силам в медицинской области, чтобы аргументированно убеждать наше общество в полезности и единовирности выбранного пути трансформации.

Зато, горячие публичные конфликты и споры только настораживают украинском и отдаляют от понимания сути преобразований.

Цель обоих учреждений должен быть только один - государственное, профессиональное и креативное служение Украинскому народу в области здравоохранения и современной подготовки будущих врачей. В связи с этим, предлагаю триаду креативных мероприятий, а именно:

1) разработать и внедрить "Модель 2020" креативной сотрудничества Минздрава и столичного Национальнго медицинского университета на основе партнерства с целью реализации тех или иных реформаторских мер на всех уровнях в области государственной практической медицины и учебно-педагогического процесса высших медицинских заведений Украины на перспективу в ближайшие годы ;

2) внедрить портал финансового бюджета (ПФБ) и открыть его на официальной веб-странице столичного Национального медицинского университета. Цель: создать пилотный проект предотвращения гипотетической коррупции в высших медицинских заведениях Украины, в том числе и в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

ПФБ по поступлению финансовых средств и их поквартальном или пол-летнему назначению должно быть открытым и доступным каждому, кто интересуется финансами медицинских вузов страны, в частности, столичного медицинского вуза.

В ПФБ мог бы также поквартально может дважды в год выставляться финансовый отчет медицинского вуза о расход тех или иных средств и о новом смету. Мониторингу привлечь заинтересованные общественные организации;

3) вывести спор за пределы публичной плоскости и в рабочий способ найти путь к пониманию и обеспечения качественной, системной работы Национального медицинского университета.

В случае заинтересованности готов был бы лично приобщиться к подготовке и реализации предложенных базовых векторов и "Модели 2020", направленных на целесообразную спипрацю между выше указанными двумя государственными учреждениями.

Доктор медицины, доктор медицинских наук, профессор Николай М. Корпан

Почетный Президент и почетный член мирового сообщества

Лауреат национальных и международных научных премий

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