Минфин хочет легализовать азартные игры в Украине

"Объем этого рынка - более миллиарда долларов США. Ни копейки из этих средств в бюджет не поступает, все находится в тени. То, что происходит сегодня на этом рынке - это не нормально, это несет негативный социальный эффект. Поэтому, я призываю ВР принять закон, который разработан Минфином по легализации игорного бизнеса и составление лотерей", - сказал он.

Данилюк добавил, что законопроект о легализации азартных игр является приоритетным для министерства.

"Мы не хотим просто наблюдать за этим процессом, государство должно сказать свое слово в направлении урегулирования рынка", - сказал он.

Впрочем, в прошлом году все попытки Минфина легализовать азартные игры в Украине были провалеы. В Верховной Раде назвали инициативы ведомства лоббистскими, коррупционными и выписанными под конкретных лиц.

Интересно, что Данилюк, кроме государственной должности, имеет две подконтрольные организации "Центр Реформ" и "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе". Последняя основана Данилюком совместно с экс-главой Одесской ОГА Саакашвили, который является горячим сторонником легализации азартных игр как в Грузии, так и Украины.

Опираясь на опыт урегулирования рынка азартных игр в Грузии, М.Саакашквили планировал превратить Одесскую область на "Лас-Вегас". Однако, его амбиции остались нереализованными.

Вместе с тем, по данным СМИ, батумские казино только на первый взгляд выглядит как безопасное и приятное место для отдыха туристов. Веские поступления в госбюджет Грузии были не сопоставимы с социальными последствиями деятельности законных одноруких бандитов. От лудомании и батумских казино начали страдать не только в Грузии, но и в соседних странах, где гральный бизнес был запрещен.

"Согласно данным турецкого посольства в Грузии, турецкие женщины регулярно звонят консулу в Батуми, прося найти своих мужчин, которые пропадают в казино ... В турецких мечетях имамы говорят, что игра становится чумой, которая разрушает семьи", - писала российская служба ВВС в 2012 году (время правления Саакашвили в Грузии).

В то же время, местные жители Грузии были обеспокоены наращиванием финансовым и политическим присутствием Турции. По данным издания EurasiaNet, объем турецких инвестиций в экономику Грузии за последние 15 лет достиг 80-90%.

"Один из центральных кварталов города, ранее был армянским, теперь изобилует турецкими ресторанами, барами и кафе. Десятки салонов "тайского массажа", которые служат прикрытием для проституции, обслуживают в основном турецких посетителей. Турецкий язык в этом районе можно услышать гораздо чаще, чем грузинский, и зазывали из ресторанов приветствуют гостей традиционным турецким "Буюрун, хош гелдиниз". По мере роста своего делового присутствия Турция стремится увеличить и политическое влияние на эту территорию, ранее принадлежавшей ей", - отмечали в СМИ.

Проституция стала одним из главных антисоциальных явлений, которые сопровождали расцвет азартных игр в Грузии.

"Власть зарабатывает на проституции ... Что вы считаете инвестициями? Импорт проституток из Средней Азии - это инвестиция?", - с таким скандальным заявлением в 2012 году выступил в бывшем грузинском парламенте лидер партии "Картули даси", депутат Джонди Багатурия.

В конце концов Грузия склоняется к решению ограничить доступ к азартным играм. С соответствующим заявлением недавно выступили в местном парламенте.

Стоит заметить, что вопрос легализации азартных игр в Украине достаточно дискуссионный и неоднозначный. Украинцы в основном выступают за лотереи, однако против легализации азартных игр. Церковь категорически против легализации азарта.

В парламенте представлены фракции, которые никогда не поддержат снятие запрета с азартных игр.