Минэнерго представило план производства электроэнергии на 2021 год

Документ был подготовлен на основе предложений, которые предоставили энергогенерирующие предприятия с учетом графика ремонтной кампании энергоблоков электростанций.

"Прогнозный баланс подготовлено вовремя. Были максимально учтены предложения энергогенерирующих компаний, графики ремонтов энергоблоков атомных, тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, ожидаемое производство объектами возобновляемой энергетики, которая нуждается в дополнительной балансировке", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

По предложениям "Энергоатома", в 2021 году они выроботают 75,233 млрд кВт∙ч или около 50% всей электроэнергии страны.

"Благодаря проведенной предприятием по поручению и.о. министра оптимизации графиков ремонтной кампании 2020-2021 годов, ожидаемые объемы производства атомными электростанциями увеличен на 2,9 млрд кВт (с 72,3 до 75,2 млрд кВт·ч). Это позволит улучшить финансовое состояние государственного энергогенерирующего предприятия и будет способствовать обеспечению устойчивой работы ОЭС в течение отопительного периода", - отметили в Минэнерго.

В то же время, производство электроэнергии на ТЭС запланировано на уровне 41,140 млрд.кВт·ч, тепловая генерация определена как замыкающая по балансу с учетом необходимых для энергосистемы объемов регулирующей мощности.

Объемы производства ТЭЦ и когенерационными установками в соответствии с предложениями компаний, учитывая их тепловой график и с учетом фактического отпуска электроэнергии в текущем году определены на уровне 12,790 млрд.кВт∙ч

Прогнозируемые объемы на ГЭС (5,287 млрд кВт∙ч) определены с учетом низкой водности в течение последних лет.

В то же время, после завершения зимнего периода и понимания ожидаемой водности 2021 года, объемы производства ГЭС могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Ожидаемый выработка ГАЭС - 1,748 млрд.кВт∙час.

Ольга Буславец подчеркнула, что предусмотренные в прогнозном балансе объемы производства электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями (13,12 млрд кВт∙ч) учитывают ограничения генерации СЭС и ВЭС на уровне 1,5 млрд кВт∙ч. Эти ограничения рассчитаны НЭК "Укрэнерго" на основании разработанных балансов мощностей типичных дней (рабочий/выходной) для каждого месяца года с учетом прогнозируемых объемов ввода новых объектов возобновляемой энергетики и необходимых для обеспечения балансовой надежности энергосистемы резервов. В то же время, общий потенциальный объем производства электрической энергии объектами возобновляемой энергетики, который принимается министерством в финансово-экономических расчетах с целью сбалансирования работы рынка электрической энергии в 2021 году, составляет 14,9 (14,875) млрд кВт∙ч.

Импорта электроэнергии из России, Беларуси, а также экспорта в эти страны прогнозным балансом на 2021 год не предусмотрено.

Участники совещания согласились с показателями, указанными в проекте прогнозного баланса и поддержали его. После утверждения прогнозный баланс электрической энергии ОЭС Украины на 2021 год будет обнародован, отметили в Минэнерго.