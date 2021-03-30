У Минагрополитики есть шансы получить почти 7 млрд грн финансирования из Госбюджета

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 5197-2 по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которым предлагается перенаправить 6,87 млрд грн на восстановление работы министерства. Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов, передает УНН.

Детали

Так, авторы законопроекта целью данной инициативы указывают определение объема финансирования из Государственного бюджета Украины в 2021 году расходов на реализацию своих функций Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Финансирование деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2021 для Минэкономики и Минприроды. На Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагается направить 6860 280,4 тыс. грн.

При этом уменьшаются расходы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на 6435 714,4 тыс. грн.

Что было раньше

17 декабря прошлого года Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

В начале текущего года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому восстановление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины должно завершиться до 1 февраля 2021 года.

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