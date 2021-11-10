Михаил Поплавский в новом клипе послал всех в баню

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21189 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 43096 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71013 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222356 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127587 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395973 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314753 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214501 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244626 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255377 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11404 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19139 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16298 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9786 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 10173 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136376 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222356 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395973 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257290 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314753 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6886 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19326 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48384 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73542 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58537 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Михаил Поплавский в новом клипе послал всех в баню

Киев • УНН

 • 40240 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Поющий ректор представил эпатажный клип на свой хит “А ми з кумою ходим в баньку!”.

Михаил Поплавский в новом клипе послал всех в баню

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский, задающий тренды в ТикТок, удивил эпатажной ультрасовременной работой. Он подарил новую жизнь своему зажигательному, наполненному позитивной энергетикой, хиту “А ми з кумою ходим в баньку”, представив его четвертую экранизацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Это взрывной эксперимент с современной аранжировкой и неожиданным провокационным видео в формате TикToк, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

“В первую очередь, я хотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот клип, улыбнулся, зарядился позитивной энергией и забыл обо всех проблемах. Так мы прокачиваем по эмоциям. Задорная песня, юмор, оптимизм во все времена помогали украинцам жить, смотреть на жизнь под другим углом и видеть лишь хорошее. Мы должны ценить свою способность шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители! А банька с кумой — это всегда позитив. Так что ходите в баню и будьте здоровы!” — сказал Михаил Поплавский.

Режиссером эпатажного видеоклипа выступила известная клипмейкер Елена Винярская. Она осуществила смелые идеи Поплавского на экране, наполнив клип эротической эстетикой. По словам режиссера, она вдохновилась кинолентой “Мальчишник в Вегасе”. Новый клип представлен в эклектическом стиле, в нем сочетаются поп-арт с элементами хип-хопа и фристайла. Использованы также самые трендовые аксессуары, в частности огромный вентилятор из “девушек-лобстеров”. В работе Елена впервые применила необычный монтаж — картинка меняется через две секунды. Так что каждая сцена — это отдельный ролик для ТикТок.

“Клип состоит из коротких трендовых тиктоковских видео. Во время съемок мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных мировых брендов. По ТикТок-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни. В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям!” — рассказала Елена Винярская.

Роль соблазнительной кумы досталась красотке Наталье Миронюк. Она воплотила собирательный образ идеальной женщины по отзывам мужчин в интернете и соцсетях. Это голубоглазая блондинка, с узкой талией, длинными ногами и пышным бюстом. Эффектная и страстная кума “не пилит” мужчину, а подносит ему пиво с раками и позволяет находиться в обществе других женщин.

Рядом с такой кумой раздухарился и сам Михаил Поплавский. В клипе он один за другим меняет яркие образы — от сдержанных стильных костюмов, с элегантными платками на шее, до тренда последних сезонов — оверсайз. Особо впечатлил финальный костюм — неоново-оранжевый в сочетании с такого же цвета модными кроссовками и эпатажными очками от Kenzo. В клипе также можно увидеть новинки от культовых модных брендов. Ткани заказывались за границей, а все костюмы с нуля были отшиты всего за две недели.

Поющий ректор говорит, что в таких ярких костюмах чувствует себя органично, поскольку терпеть не может скуку и темные цвета. Он считает, что светлые и яркие наряды подымают настроение. Михаил Поплавский убежден, что новая видеоработа вдохновляет, заряжает позитивом и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.

С Поплавским абсолютно согласны те, кто первым посмотрел премьеру. Народный артист Павел Зибров назвал его человеком-праздником, который умеет создать атмосферу счастья и сделать счастливыми всех вокруг.

“Очень красочная получилась работа, с яркими костюмами, идеальная просто картинка. И Михал Михалыч — очень модный, юный, человек-праздник с неимоверной энергетикой!” — отметил Зибров.

Студентка КНУКиИ, актриса, певица и блогер Анна Тринчер после просмотра заявила, что Михал Михалыч своей бурной деятельностью и яркими работами задает тренды и не позволяет расслабляться не только ТикТокерам, но и артистам, стимулируя всех больше работать и развиваться.

С премьерой Поплавского также поздравили Наталья Бучинская, Алина Гросу, Wellboy и другие.

Напомним, креативные клипы, созданные Еленой Винярской на песни Михаила Поплавского, пользуются большой популярностью в YouTube и собирают миллионные просмотры.

“Украинский борщ” (премьера клипа XR в июне 2021) в YouTube набрал более 14 миллионов просмотров.

Концертный клип “Украинские вареники” (премьера клипа XR в мае 2021) — 11 554 276 просмотров; “Сало” (премьера клипа XR в апреле 2021) — 7 576 121 просмотр; “Сину мій” (премьера клипа XR в июле 2021) — 2 194 359 просмотров; “Батьку” (премьера клипа XR в августе 2021) — 2 063 345 просмотров.

Просмотры в ТикТок, где у Поплавского более 600 тысяч подписчиков, также не отстают.

Кстати, поющий ректор уже работает над новым видео — на песню “Щастя є!”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультура
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60