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Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений
Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва
В оккупированном Севастополе после взрыва выведена из строя электроподстанция, которая питала военную инфраструктуру противника.
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова
Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция
Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев
Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики
В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине
Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявляет, что существует вероятность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, а министр иностранных дел Германии предостерегает от публичных дискуссий на эту тему.
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии
С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против России по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.
Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб
12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.
В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил
В селе Владимировка Гульрипского района оккупированной Россией Абхазии разбился вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии, но все трое членов экипажа выжили, получив травмы, не угрожающие жизни.