Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Подачу заявлений в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) официально открыто, сообщили на официальной странице реестра в X, пишет УНН.

Детали

"День запуска RD4U. RD4U теперь открыт для подачи заявлений. Это важный этап в миссии Реестра, направленной на решение последствий российской агрессии и обеспечение справедливости для Украины и ее народа", - говорится в сообщении.

Дополнение

Теперь через приложение "Дія" можно подать заявление в международный Реестр убытков, что станет основой для возмещения ущерба от российской агрессии.