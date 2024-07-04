В Черкасской области состоялся Международный фестиваль по скандинавской ходьбе "Спортфест". Основная цель события - собрать средства на приобретение багги для военных 93-й бригады "Холодный Яр", а также представить скандинавскую ходьбу как адаптивный вид спорта для ветеранов российско-украинской войны, передает УНН.

Детали

"Спортфест" уже второй раз проходит в Черкасской области по инициативе Александра Воскобойника, директора "МХП-Урожай", и при поддержке Фонда "МХП - Громаді". Он объединяет как скандинавов-профессионалов, так и любителей этого вида спорта из Украины и из-за рубежа. Всего участие в фестивале приняли около 600 человек. Более 300 из них непосредственно прошли на стадионе, и столько же присоединились онлайн из общин Украины, Польши, Казахстана, Израиля.

Скандинавская ходьба стала объединяющим мероприятием для общин нашего присутствия. Это движение зародилось четыре года назад в Екатеринополе, а затем стремительно распространилось в другие общины. В то же время скандинавская ходьба может быть одним из видов реабилитации. Поэтому сегодня мы ее презентовали для наших ветеранов. Мастер-класс по оздоровительной ходьбе для них провел Игорь Ефименко, президент Украинской федерации скандинавской ходьбы - говорит Александр Воскобойник.

Участие в спортивном событии приняли около 30 ветеранов российско-украинской войны. В рамках программы поддержки ветеранов "МХП Поруч", которую компания МХП реализует уже второй год подряд для работников предприятий и жителей громад, они получили консультацию юриста-волонтера ОО "Патріоти рідного краю", а также социально-психологическую консультацию команды Красного Креста.

Бывший военный Роман Кучеренко говорит, что социально-психологическая поддержка и физическая реабилитация для ветеранов сейчас крайне важна. Сам он после ранения имеет проблемы со здоровьем. О скандинавской ходьбе знал, но только сегодня попробовал сам походить в формате этого вида спорта.

В 2021 году я впервые попробовал себя в "Іграх нескорених". Это международная платформа для ветеранов, которые получили какие-то повреждения. И тогда пожалел, что не приобщился к адаптивному спорту раньше. Ведь он дал определенную реабилитацию, в том числе и психологическую. И я призываю всех ветеранов теперь участвовать в спортивных мероприятиях в той или иной степени. Потому что адаптивный спорт - это не спорт на результат. Это спорт, который дает общение между ветеранами, адаптацию к гражданской жизни, психологическую разгрузку и реабилитацию - отмечает Роман Кучеренко.

Поддерживает его и ветеран войны Марьян Мороз. Сейчас он живет с семьей в Екатеринополе. Говорит, раньше не пробовал скандинавскую ходьбу, но именно сегодня попробовал немного походить.

"Имею много контузий, мы заходили в свое время в Херсон, когда освобождали правый берег. Сейчас понимаю, что действительно нуждаюсь, как и мои собратья, в умеренных активностях. Следует проходить реабилитации. Некоторые упражнения-разминки по скандинавской ходьбе даже мне были сложны, но все же надо делать что-то, потому что движение - это жизнь. И вообще нельзя просто сидеть дома. Нужно общаться", - говорит Марьян Мороз.

Поражен количеством участников спортфеста был уманчанин Александр Коротич, который входит в десятку лучших и титулованных в Европе спортсменов-скандинавов.

"На подобных мероприятиях в целом бывает до 50 участников, а здесь более 300! Это прекрасно, что люди приобщаются к спорту. Сам я с радостью приехал в Катеринополь, потому что, во-первых, фестиваль, во-вторых, приехал председатель нашей организации, которого хотел увидеть. А вообще сейчас для меня скандинавская ходьба стала образом жизни. Я был в спорте 55 лет, позже получил инвалидность и сейчас только хожу. Ни один врач не запретит вам ходить. Потому что ходьба - это жизнь", - говорит спортсмен.

Во время спортфеста проходили также соревнования по минифутболу, волейболу. Работала ярмарка мастеров. Радовали своими выступлениями группа "Крутой замес", военный оркестр пограничников, а также местные исполнители. Все участники фестиваля, кто задонатил в поддержку ВСУ, приняли участие в беспроигрышной лотерее, где разыгрывались палки для скандинавской ходьбы, спортивная одежда и инвентарь. Главный приз лотереи - скутер - выиграла участница из Канева.

Участники фестиваля собрали более 40 тыс. грн, которые направят на покупку багги для 93-й бригады "Холодный Яр", а Александр Воскобойник передал три дрона для нужд воинских частей, в которых служат катеринопольчане.