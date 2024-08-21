Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: когда мир признает россию государством-террористом

Сегодня, 21 августа, во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Международному дню памяти и поминовения жертв терроризма. Событие было основано резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2017 году, пишет УНН.

В широком смысле, терроризм - это использование или угроза применения насилия для достижения политической, религиозной или идеологической цели. Заключается в сознательном, целенаправленном применении террора путем захвата заложников, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти и других преступных действий с целью достижения определенных целей.

"Расцвет" терроризма в мире пришелся на вторую половину ХХ века. Он до сих пор остается опасным явлением, которому ведущие страны мира до сих пор не могут найти эффективного противодействия.

Печальный рейтинг стран с наибольшим уровнем террористической угрозы по итогам 2023 года возглавили Буркина-Фасо, Израиль и Мали.

В результате терактов, в прошлом году в мире погибли 8352 человека, из них почти две тысячи в Буркина-Фасо.

К сожалению, пока что, приведенная статистика не учитывает гражданских украинцев, погибших и получивших ранения в результате полномасштабной российской агрессии.

Государственный терроризм - это проведение силовыми и военными структурами специальных операций на территориях других государств. И полномасштабная агрессия рф полностью подпадает под это определение.

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года от рук оккупантов погибло около 11 тысяч украинцев, из них - более 500 детей.

В настоящее время россию государством-террористом признали только Украина, Литва и Парламентская ассамблея НАТО. Государством - спонсором терроризма рф признали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Словакия, Европарламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Как минимум, важным политическим шагом могло бы стать признание Соединенными Штатами РФ государством-спонсором терроризма.

Пока в списке США к таким странам относятся союзники россии: Сирия, Иран, Куба и КНДР.