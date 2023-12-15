Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ
Киев • УНН
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ
Всего несколько месяцев потребовалось Одесской областной военной администрации и созданной при ней рабочей группе "Прозорість та підзвітність", дабы отыскать дополнительные почти 170 млн грн на поддержку ВСУ. Об этом заявил руководитель рабочей группы, заместитель главы Одесской ОВА Сергей Кропива, передает УНН.
Детали
Эти сумма была изъята из тендеров, которую местные распорядители бюджета собирались переплатить подрядчикам государственных закупок. Так, к примеру, в Визирке Одесской области обнаружили переплату на ремонте дорог 41 млн грн, 25 млн грн из которых уже направлены на нужды ВСУ.
Мы это делаем, чтобы сэкономленные деньги шли на военных, на фронт, на дроны, снаряжение
Напомним
Несколько месяцев назад при Одесской обладминистрации, по инициативе ее главы Олега Кипера, заработала рабочая группа "Прозорість та підзвітність". В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще - Бюро экономической безопасности и НАБУ.
Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ
Местные громады Одесской области "под давлением" Кипера начали переправлять деньги бюджета на поддержку ЗСУ.
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