Мэра Монако Жоржа Марсана обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием
Киев • УНН
Мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, причем шестерых из них сначала задержали, а затем провели несколько обысков.
Прокуратура обвиняет мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек в коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.
Детали
Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что в рамках судебного расследования рассматривается обвинение в коррупции, торговля влиянием.
В прокуратуре уточнили, что сначала по этому делу задержаны шесть человек, в рамках которых в течение последних двух дней было проведено несколько обысков.
Поскольку расследование продолжается, судья уточняет, что невозможно разглашать больше информации о расследовании, которая является тайной.
Контекст
В январе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег опубликовал отчет с призывом к фундаментальным усовершенствованиям для усиления эффективности надзора за расследованиями и судебными преследованиями в отношении отмывания денег и конфискации доходов, полученных преступным путем.
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Мэра Монако Жоржа Марсана обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием
Мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием, причем шестерых из них сначала задержали, а затем провели несколько обысков.
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