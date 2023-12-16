Мэра Монако Жоржа Марсана обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием

Прокуратура обвиняет мэра Монако Жоржа Марсана и еще четырех человек в коррупции и злоупотреблении влиянием. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что в рамках судебного расследования рассматривается обвинение в коррупции, торговля влиянием.

В прокуратуре уточнили, что сначала по этому делу задержаны шесть человек, в рамках которых в течение последних двух дней было проведено несколько обысков.

Поскольку расследование продолжается, судья уточняет, что невозможно разглашать больше информации о расследовании, которая является тайной.

Контекст

В январе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег опубликовал отчет с призывом к фундаментальным усовершенствованиям для усиления эффективности надзора за расследованиями и судебными преследованиями в отношении отмывания денег и конфискации доходов, полученных преступным путем.

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